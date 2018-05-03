«Ъ»: затраты на подготовку транспортной инфраструктуры к ЧМ-18 составили 228 млрд рублей 

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Объем затрат на подготовку транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу на конец апреля 2018 года составил 228 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» (источники: федеральная и региональные программы подготовки к ЧМ-18. федеральные программы развития. Оргкомитет «Россия-2018»). Всего на подготовку и проведение ЧМ-2018 затрачено 683 млрд рублей.
Набор транспортных объектов, которые должны быть построены к чемпионату мира по футболу (пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России), был определен пять лет назад, напоминает «Ъ». Объем федеральной подпрограммы «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» программы подготовки к проведению ЧМ-2018 (утверждена постановлением правительства от 20 июня 2013 года) — 352,5 млрд рублей, из них 170,3 млрд должен был выделить федеральный бюджет, 35,1 млрд — регионы и 147,1 млрд рублей — инвесторы.
Наиболее серьезная статья федеральных расходов — авиационная инфраструктура (117,8 млрд рублей). Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор «Транспортной дирекции — 2018» Кирилл Поляков, транспортная инфраструктура к проведению ЧМ-2018 готова на 90%. Он отметил, что еще не до конца сформировано расписание авиации. В основном речь шла о таких направления, как Саранск, Волгоград, Самара и Калининград. «Ъ» также отмечает отставание от графика строительства взлетно-посадочной полосы в Шереметьево и Домодедово. В Минтрансе признают, что «ввод ряда объектов Московского авиаузла будет осуществлен после чемпионата», пишет газета. Но уверяют, что аэропорты справятся с нагрузкой.