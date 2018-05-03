Перевозчик Globaltruck снизил чистую прибыль в 2017 году на 28%

Компания «Глобалтрак Менеджемент» (Globaltruck), один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России , снизил чистую прибыль на 27,8% по МСФО в 2017 году по сравнению с 2016 годом, до 279,5 млн руб., сообщила компания.

Выручка выросла на 7% — до 6,637 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 6,2% — до 1,277 млрд руб., а рентабельность по EBITDA упала на 2,7 п.п. — до 19,2%.

Общий долг перевозчика сократился на 10,4% в 2017 году — до 2,933 млрд руб.

Парк тягачей вырос в 2017 году на 2,2% — до 1,167 тыс. штук, при этом число тягачей в среднем в эксплуатации в прошлом году составило 1,085 тыс. штук, что на 1,1% ниже уровня 2016 года.

«В 2017 году российский рынок автомобильных грузоперевозок продолжил расти. По данным Росстата, объем грузооборота автомобильным транспортом увеличился на 1,2%, при этом тарифы на перевозки увеличились на 2,8%, что имело благоприятный эффект для Globaltruck как одного из лидеров отрасли. За счет рыночных факторов и повышения операционной эффективности в 2017 году мы росли немного быстрее отрасли по объему перевозок и выручке, при том, что размер нашего парка в среднем за период практически не изменился», — сказал сооснователь и генеральный директор Globaltruck Александр Елисеев

Он отметил, что в 2018 году компания планирует наращивать объемы операций за счет расширения парка.