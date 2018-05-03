Ещё
Банк «Таврический» повысил ставки по трем вкладам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Таврический» повысил ставки по трем вкладам 

Банки.ру 54 минуты назад
«Таврический Максимум» в рублях (на 91, 181 и 367 дней) открывается под 7,7—7,8% (ранее — под 7,4—7,5%), в долларах (на 181, 367, 730 и 1 095 дней) — под 2,1—2,75% годовых (вместо 2—2,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Оптимальный» в рублях (на 181 и 367 дней) оформляется под 7,5—7,7% (прежде — под 7,2—7,4%), в долларах (на 181, 367, 730 и 1 095 дней) — под 2,1—2,7% годовых (ранее — под 2—2,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Минимальная сумма вкладов составляет 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. При открытии вкладов через интернет-банк процентная ставка в рублях будет увеличена на 0,1 процентного пункта.
Доходность «Премиального» депозита (от 5 млн рублей на 181 и 367 дней) составит 7,6—7,7% годовых (вместо 7,3—7,4%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.
Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.
Банки.ру: последние новости
Чистый убыток банка «ФК Открытие» в 2017 году составил 426,8 млрд рублей по МСФО Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в долларах В Markswebb назвали банки с лучшими тарифами для предпринимателей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину787
В Сирии разбился российский истребитель125
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка71
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение