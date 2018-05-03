Банк «Таврический» повысил ставки по трем вкладам

«Таврический Максимум» в рублях (на 91, 181 и 367 дней) открывается под 7,7—7,8% (ранее — под 7,4—7,5%), в долларах (на 181, 367, 730 и 1 095 дней) — под 2,1—2,75% годовых (вместо 2—2,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Оптимальный» в рублях (на 181 и 367 дней) оформляется под 7,5—7,7% (прежде — под 7,2—7,4%), в долларах (на 181, 367, 730 и 1 095 дней) — под 2,1—2,7% годовых (ранее — под 2—2,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вкладов составляет 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. При открытии вкладов через интернет-банк процентная ставка в рублях будет увеличена на 0,1 процентного пункта.

Доходность «Премиального» депозита (от 5 млн рублей на 181 и 367 дней) составит 7,6—7,7% годовых (вместо 7,3—7,4%). Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Дополнительные взносы по вкладам не предусмотрены.