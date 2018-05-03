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«Алроса» продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн
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«Алроса» продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн 

Rambler News Service 49 минут назад
Алмазодобывающая компания «Алроса» на проходившем с 16 по 27 апреля 2018 года аукционе во Владивостоке, где выставлялись алмазы специальных размеров (массой от 10,8 карата и более), продала 101 крупный алмаз общей массой 1751,1 карата. Суммарная выручка от продаж составила $14,8 млн, сообщили в компании.
«К участию в аукционе были приглашены 86 компаний из основных регионов алмазно-бриллиантовой торговли, в том числе из Гонконга, Израиля, Индии, Бельгии. Победителями по разным позициям признаны 33 компании», — прокомментировал итоги аукциона член правления, директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев.
Филиал «Алросы» во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.
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