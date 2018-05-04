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Прибыль Mail.ru Group сократилась в I кв. на 32,2%
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Прибыль Mail.ru Group сократилась в I кв. на 32,2% 

Вести Экономика 18 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 мая — «Вести. Экономика». Чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО сократилась в I квартале на 32,2% в годовом выражении до 2,4 млрд руб. Выручка выросла на 27,8% до 16,5 млрд руб. При этом показатель EBITDA сократился на 20,1% до 3,9 млрд руб.
Рентабельность по EBITDA составила 23,6% против 38,6% в I квартале 2017 г. Mail.ru Group объявляет финансовые показатели с учетом консолидации киберспортивного холдинга ESforce.
Mail.ru Group ожидает в 2018 г. рост выручки на 23-28% до 68,6-71,4 млрд руб. Компания подтвердила прогноз по EBITDA — 21-22 млрд руб. В эту цифру уже заложены дополнительные 3 млрд руб. инвестиций в торговую онлайн-площадку Pandao.
Остаток денег на счетах составил к 31 марта 12,412 млрд руб.
"Сегодня, 4 мая, мы раскрываем неаудированную финансовую отчетность за I квартал 2018 г. Мы хорошо начали год. Выручка в I квартале с учетом ESforce на сопоставимой основе выросла на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 16 500 млн руб. Как мы уже говорили ранее, мы продолжаем активно вкладывать в ряд наших новых проектов, особенно в O2O-инициативы; в I квартале эти проекты не вышли на самоокупаемость, однако их доля в объеме продаж продолжала расти.
Вследствие этого, с учетом ESforce на сопоставимой основе показатель EBITDA в первом квартале снизился на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 993 млн руб. При этом годовой прогноз по выручке и по EBITDA без учета ESforce сохранен на ранее заявленном уровне и не изменен", — отметили председатель совета директоров компании Дмитрий Гришин и гендиректор Mail.Ru Group (Россия) Борис Добродеев.
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