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Группа Mail.ru опубликовала слабые результаты за I квартал, — Аналитики компании «Атон»
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Группа Mail.ru опубликовала слабые результаты за I квартал, — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 18 минут назад
Фото: Прайм
Совокупная выручка Группы за 1К18 выросла на 27.8% г/г до 16.5 млрд руб., оказавшись выше консенсус-прогноза на 1%. Показатель EBITDA упал на 20.1% г/г до 3 993 млн руб., отстав от консенсус-прогноза на 21% из-за активных инвестиций в новые проекты и роста затрат на персонал (+47.1% г/г). Чистая прибыль снизилась на 32.2% г/г до 2.4 млрд руб. Компания подтвердила свой прогноз на 2018 — выручка должна вырасти на 23-28% до 68.6-71.4 млрд руб., EBITDA составить 21-22 млрд руб.
Наше мнение. Мы считаем результаты негативными, тем не менее сильный рост выручки от рекламы (+40.3% г/г) — ключевой позитивный момент, который показывает, что компании удалось повысить монетизацию ВКонтакте.
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