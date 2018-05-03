УРАЛСИБ увеличил объемы выдач автокредитов в 4,5 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 1 квартала 2018 года увеличил объемы выдач автокредитов почти в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 1 квартал 2018 года было выдано порядка 2,7 тыс. автокредитов на сумму более чем 1,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 10% и составила 668 тыс. рублей.

Ключевым драйвером роста объемов автокредитования стало продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости автомобиля. Всего за 1 квартал 2018 года в рамках госпрограмм было выдано 1 127 кредитов на 558 млн рублей. Рост поддержало и снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 2017 года Банк вошел в ТОП-15 рейтинга банков (12 место) по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru. В рейтинге банков по объему портфеля автокредитов на 1.01.2018 г. Банк УРАЛСИБ занял 13 место — с портфелем в размере 8,7 млрд рублей. Также УРАЛСИБ входит в ТОП-10 банков по объему и количеству выданных автокредитов с госсубсидированием. В 2017 году было выдано 3 345 субсидированных кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».