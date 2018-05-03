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Бинбанк сообщил о выданном «Роснефти» кредите на 21 млрд рублей
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Бинбанк сообщил о выданном «Роснефти» кредите на 21 млрд рублей 

Rambler News Service 56 минут назад
Бинбанк в декабре 2017 года предоставил кредит «Роснефти» на сумму 21 млрд руб., следует из данных отчетности кредитной организации по МСФО.
«В декабре 2017 года Группа предоставила кредит ПАО НК «РОСНЕФТЬ» в размере 21 млрд руб. на рыночных условиях», — говорится в отчетности.
Сообщается, что кредит был предоставлен на рыночных условиях.
В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были российские бизнесмены Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.
В начале февраля 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение присоединить Бинбанк к санируемой группе «ФК Открытие». Как пояснил RNS глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, объединение пройдет в срок от 9 до 12 месяцев.
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