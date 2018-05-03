Бинбанк сообщил о выданном «Роснефти» кредите на 21 млрд рублей

Бинбанк в декабре 2017 года предоставил кредит «Роснефти» на сумму 21 млрд руб., следует из данных отчетности кредитной организации по МСФО.

«В декабре 2017 года Группа предоставила кредит ПАО НК «РОСНЕФТЬ» в размере 21 млрд руб. на рыночных условиях», — говорится в отчетности.

Сообщается, что кредит был предоставлен на рыночных условиях.

Михаил Гуцериев. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были российские бизнесмены Микаил Шишханов