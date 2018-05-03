Убыток Бинбанка в 2017 году составил 8,84 млрд рублей

Чистый убыток Бинбанка по МСФО в 2017 году составил 8,84 млрд руб., следует из данных отчетности кредитной организации. В 2016 году банк получил чистую прибыль в 3,071 млрд руб.

Убыток банка до налогообложения составил 5,45 млрд руб. против прибыли в 7,74 млрд руб. в 2016 году.

Чистый процентный доход Бинбанка увеличился в 2,2 раза — до 29,34 млрд руб.

Согласно бизнес-плану банка, утвержденному 26 апреля, кредитная организация ожидает получить прибыль по МСФО по итогам 2018 года. «Согласно бизнес-плану, утвержденному советом директоров 25 апреля, финансовый результат Бинбанка по МСФО за 2018 год будет положительным. Банк планирует существенно увеличить объем кредитования клиентов, придерживаясь приемлемого уровня риска, повысить эффективность управления затратами и снизить стоимость фондирования», — говорилось в сообщении банка.

Михаил Гуцериев. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В начале 2018 года капитал банка был списан до 1 рубля. Ранее основными акционерами банка были российские бизнесмены Микаил Шишханов