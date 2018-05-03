Аграрии Прикамья получили 950 миллионов рублей в качестве субсидий

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков рассказал о системе поддержки сельхозтовароизводителей на тематическом круглом столе в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае. Совещание прошло с участием сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.

По его словам, аграрии Прикамья уже получили в качестве поддержки 950 миллионов рублей. В прошлом году сельхозпроизводителям направили 3,2 млрд рублей. Кроме того, запланировано 52 проекта: стройка и реализация в отраслях растениеводства и животноводства. В текущем году на конкурсный отбор планируется направить 9 крупных инвестпроектов на общую сумму субсидий из федерального бюджета 419,4 млн Бюджет 2018 года предполагает увеличение расходов на сельхозотрасль на 5,5%.

Наиболее значимые успехи отрасли — рост производства молока. По итогам 2017 года хозяйства произвели 487,5 тысячи тонн. Кроме того, рост показывает и птицеводство. Задача, которая поставлена перед минсельхозом региона, — мониторить закупочные цены на молоко и помогать местным производителям.