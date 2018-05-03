Ещё
Аграрии Прикамья получили 950 миллионов рублей в качестве субсидий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аграрии Прикамья получили 950 миллионов рублей в качестве субсидий 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков рассказал о системе поддержки сельхозтовароизводителей на тематическом круглом столе в региональном штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае. Совещание прошло с участием сельхозтоваропроизводителей и переработчиков.
По его словам, аграрии Прикамья уже получили в качестве поддержки 950 миллионов рублей. В прошлом году сельхозпроизводителям направили 3,2 млрд рублей. Кроме того, запланировано 52 проекта: стройка и реализация в отраслях растениеводства и животноводства. В текущем году на конкурсный отбор планируется направить 9 крупных инвестпроектов на общую сумму субсидий из федерального бюджета 419,4 млн  Бюджет 2018 года предполагает увеличение расходов на сельхозотрасль на 5,5%.
Наиболее значимые успехи отрасли — рост производства молока. По итогам 2017 года хозяйства произвели 487,5 тысячи тонн. Кроме того, рост показывает и птицеводство. Задача, которая поставлена перед минсельхозом региона, — мониторить закупочные цены на молоко и помогать местным производителям.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Российский миллиардер Георгий Генс умер во время отдыха на Камчатке СМИ: Telegram может отказаться от публичного ICO После подрыва банкомата «Сбербанка» в Краснодаре полиция начала проверку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину786
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка70
В Сирии разбился российский истребитель119
Еще один мессенджер заблокируют в России199
Пока вы спали: 103 года строгого режима24
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение