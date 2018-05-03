Бобби Котик заработал в 2017 году 28 миллионов долларов

Это в 306 раз больше, чем зарплата среднестатистического сотрудника издательства.

Согласно предварительным финансовым итогам 2017-го, годовой заработок исполнительного директора издательства Activision-Blizzard Бобби Котика составил 28,69 миллиона долларов. Обычная зарплата главы компании составила 1,75 миллиона долларов, а большая часть гонорара пришлась на акции — 19,553 миллиона долларов. В качестве дополнительных выплат и бонусов Котик получил ещё около 7,3 миллиона долларов.

При этом в 2017 году выручка Котика оказалась ниже, чем в 2016-м. Так, два года назад доход директора Activision-Blizzard составил 33 миллиона долларов.

В финансовых итогах также предоставили информацию о зарплатах обычных сотрудников издательства, которые не получают доход с акций. Медиана составила 93,6 тысячи долларов в год. Это в 306 раз меньше, чем у исполнительного директора. При подсчёте учитывались зарплаты 9 941 сотрудника компании, которые работают в США

После Котика по объёму доходов за 2017 год идёт исполнительный директор компании King Риккардо Заккони (14,799 миллиона долларов). Выручка Майкла Морхейма, президента и соучредителя Blizzard, составила 12,3 миллиона.

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