О1 Минца допустила дефолт по облигациям

О1 Груп Финанс допустила дефолт по выплате купона по облигациям

ООО «О1 Груп Финанс» (SPV-компания O1 Group) не исполнила обязательства по выплате очередного, 4-го по счету, купона биржевых облигаций на 14 млрд руб., следует из данных на портале раскрытия информации о корпоративных размещениях.

Компания не выплатила доход в размере 357,7 млн руб.

Ставка купона равнялась 10,25% годовых. Дата погашения облигаций — 22 апреля 2027 года.

3 мая ставка 5-го купона выпуска была установлена на уровне 9,75% годовых (24,31 руб. в расчете на одну бумагу). Общий доход держателей должен составить 340,5 млн руб.