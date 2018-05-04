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«О1 Груп Финанс» допустила техдефолт по выплате купона по облигациям на 14 млрд руб
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«О1 Груп Финанс» допустила техдефолт по выплате купона по облигациям на 14 млрд руб 

Прайм 53 минуты назад
«О1 Груп Финанс» допустила технический дефолт по выплате купона по выпуску облигаций объемом 14 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания, в частности, не выплатила доход по облигациям за четвертый купонный период на 357,7 миллиона рублей. Неисполнение обязательств перед владельцами ценных бумаг компания объяснила отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Биржевые облигации серии 001Р-01 компания разместила в мае 2017 года на десять лет со ставкой первого купона в размере 11,75% годовых.
O1 Group — частная международная компания прямых инвестиций, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе недвижимости и финансовой отрасли, в странах Центральной и Восточной Европы.
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