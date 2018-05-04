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О1 Груп Финанс допустила дефолт по выплате купона по облигациям
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О1 Груп Финанс допустила дефолт по выплате купона по облигациям 

Rambler News Service 30 минут назад
ООО «О1 Груп Финанс» (SPV-компания O1 Group) не исполнила обязательства по выплате очередного, 4-го по счету, купона биржевых облигаций на 14 млрд руб., следует из данных на портале раскрытия информации о корпоративных размещениях.
Компания не выплатила доход в размере 357,7 млн руб.
Ставка купона равнялась 10,25% годовых. Дата погашения облигаций — 22 апреля 2027 года.
3 мая ставка 5-го купона выпуска была установлена на уровне 9,75% годовых (24,31 руб. в расчете на одну бумагу). Общий доход держателей должен составить 340,5 млн руб.
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