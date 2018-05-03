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Долги экс-главы «Татфондбанка» выросли до 1,6 миллиарда рублей
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Долги экс-главы «Татфондбанка» выросли до 1,6 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Долги бывшего председателя ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина за восемь месяцев выросли почти в сто раз: с 16,8 миллиона рублей до 1,6 миллиарда рублей, причем сам банк должен клиентам более 155 миллиардов, пишет Regnum.
Конкурсный управляющий банка подал в суд три требования на 420, 201 и 305 миллиона рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ПАО «Татфондбанк». Срок конкурсного производства составит год. Представитель ЦБ Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что общая стоимость имущества и активов банка оценивается временной администрацией на дату отзыва лицензии (3 марта) в 71,393 млрд рублей, обязательства банка составляли 189,74 млрд рублей
«Союз пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» сообщает в свою очередь, что начал сбор средств на 2018 год для оплаты работы юриста и других специалистов, которые понадобятся в процессе банкротных дел.
По информации Агентства по страхованию вкладов, уже приняты меры по привлечению к ответственности лиц, которые оказались виновным в банкротстве крндитной организации.
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