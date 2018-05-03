Чистая прибыль «КамАза» в 2017 г. выросла в 5 раз‍

В феврале компания сообщила предварительные данные: тогда рост прибыли оценивался в 4 раза за 2017 г.

Согласно аудированной консолидированной отчетности, EBITDA выросла до 10,8 млрд с 6,15 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в 2017 г. выросла до 6,8% в сравнении с 4,6% годом ранее.

Консолидированная выручка выросла на 23% и превысила 156 млрд руб. Рост выручки и эффективное управление затратами обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме почти 8,8 млрд руб. (2016 г. — 5,85 млрд руб.).

На внутренних и внешних рынках были реализованы 38 192 грузовых автомобиля, что на 11% больше по сравнению с 2016 г. (34 432 шт.).

Увеличения объемов продаж грузовых автомобилей удалось достичь, в том числе, благодаря опережающему темпу роста продаж автомобилей нового модельного ряда, эффективному использованию инструментов клиентского финансирования, гибкой ценовой политике, отметили в компании.

Доля ПАО «КамАз» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2017 г. составила 45%.

Как сообщали «Вести. Экономика», по итогам 2016 г. «КамАЗ» вышел в прибыль: чистая прибыль по МСФО составила в 2016 г. 339 млн руб. против убытка в размере 2 млрд руб. в 2015 г. Выручка увеличилась на 31% до 127,2 млрд руб.