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Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в долларах
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Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по вкладам в долларах 

Банки.ру 1 час назад
Доходность «Пенсионного Стандарта» составит 0,45—1,6% (ранее — 0,3—1,35%), а «Сберегательного Стандарта» — 0,3—1,6% годовых (прежде — 0,15—1,35%). Минимальная сумма депозитов — 1 тыс. долларов. Срок — от 31 до 730 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Универсальный Стандарт» (от 1 тыс. долларов) привлекается под 1% (вместо 0,75%), а «Платиновый Стандарт» (от 70 тыс. долларов) — под 1,4—1,6% годовых (ранее — под 1,15—1,35%). Срок депозитов — 370 дней. Проценты ежемесячно капитализируются.
Все вклады можно пополнять.
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