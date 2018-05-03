СМИ узнали запланированный «Россетями» размер промежуточных дивидендов

«Россети» намерены выплатить за I квартал 2018 г. символические дивиденды в размере 2,06 млрд руб. или около 9,6% от квартальной прибыли по РСБУ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой источники, осведомленные о планах госкомпании. Это может стать своего рода компенсацией за отказ от дивидендов за 2017 г. из-за бумажного убытка, отмечает издание.

В этом случае на обыкновенную акцию «Россетей» может быть начислено 0,0099 руб., на привилегированные — по 0,043 руб. По данным газеты, решение пока не согласовано с правительством и не утверждено советом директоров «Россетей». В компании отказались от комментариев.

При планировании бюджета на текущий год Минфин исходил из того, что все госкомпании направят на дивиденды по итогам 2017 г. не менее 50% консолидированной чистой прибыли.

«Россети» в 2017 г. получили бумажный убыток по РСБУ в 13,2 млрд руб., в таком случае закон об АО запрещает выплату дивидендов. У компании отсутствует и нераспределенная чистая прибыль за прошлые периоды, которую Минфин также предлагал использовать для дивидендных выплат.

Отчетность по РСБУ не отражает деятельности всего холдинга, включающего Федеральную сетевую компанию (ФСК) и межрегиональные распредсетевые компании (МРСК), а консолидированная отчетность по МСФО за 2017 г. показала рост прибыли на 40%, до 137,1 млрд руб. Доходы головной компании в основном формируются за счет дивидендов дочерних АО и их платы за управление. По данным «Коммерсанта», ФСК может выплатить за 2017 г. до 20,3 млрд руб. дивидендов (28% от прибыли по МСФО), из них в «Россети» уйдет около 16,27 млрд руб. В ФСК изданию сообщили, что совет директоров еще не рассматривал рекомендации по дивидендам, уточнив, что сохраняют прогнозы по их размеру не ниже прошлогодних (за 2016 г. — 18,2 млрд руб., или около 25% прибыли по МСФО).

Промежуточные дивиденды позволят государству получить хотя бы часть прибыли «Россетей» и не обрушить цену акций при отказе от выплат. На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин будет участвовать в согласовании дивидендов энергетических компаний (хотя ранее Росимущество согласовывало их только с профильными министерствами) и будет добиваться выплат на уровне 50% прибыли. В Минфине отказались раскрыть конкретный перечень этих энергокомпаний. По данным источников газеты на рынке, «Россети» в этот список не входят.

«Правовых оснований для того, чтобы требовать дивиденды по году с «Россетей», нет, — пояснил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко . — Но мы исходим из того, что не платить дивиденды нельзя, Минэнерго будет рекомендовать выплату промежуточных дивидендов на уровне прошлого года».

Чистая прибыль за 2016 г. позволила «Россетям» первые выплатили годовые дивиденды в размере 2 млрд руб. и за первый квартал 2017 г.. — 1,8 млрд руб.