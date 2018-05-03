Транспортная сфера Крыма вышла в лидеры кредитования

— По состоянию на 1 апреля 2018 года банки привлекли около 190 миллиардов рублей (рост за год составил 50 процентов), из которых около 100 миллиардов — это вклады физических лиц, остальные 90 миллиардов — юридических, — рассказала управляющий отделением по Республике Крым Южного главного управления Центробанка РФ Ирина Яблучанская. — Кредитный портфель банков и филиалов вырос за год в два раза, до 93,5 миллиарда рублей. Соотношение между привлеченными и размещенными средствами сократилось в полтора раза.

В прошлом году кредитный портфель юридических лиц вырос более чем в два раза, до 78 миллиардов рублей. Причем происходит не только количественный рост кредитования, но и качественное изменение приоритетов. На первое место по объемам кредитования вышли предприятия транспорта и связи (32 процента от общего объема выданных банками займов), на второе — торговли (24 процента), а замыкают тройку лидеров производители электроэнергии, газа и воды (16 процентов). Для сравнения: на начало 2017 года лидировала по объему полученных кредитов торговля.

Активнее стали брать кредиты и индивидуальные предприниматели: за прошлый год финансовая поддержка этого направления увеличилась почти вдвое. По словам Яблучанской, это связано с активизацией работы Крымского гарантийного фонда, который выступает поручителем перед банками-кредиторами, а также механизмом льготного кредитования сельхозпроизводителей.

Однако, по мнению главы крымского минфина Ирины Кивико , разрыв между привлеченными банками средствами и выданными в качестве кредитов говорит о том, что десятки миллиардов рублей либо размещаются на материке, либо используется для межбанковского кредитования.

— Нам бы хотелось, чтобы деньги, привлеченные в Крым, использовались здесь же, потому что у нас отмечен определенный дефицит кредитных средств, — говорит она.

Пока удовлетворить растущий спрос на кредиты не позволяют действующие нормативы Центробанка.

— Нам нужны немного иные правила, чем в других субъектах России , — продолжает Ирина Кивико. — Бизнес в Крыму только формируется, у него нет кредитных историй. А когда продолжительность работы менее трех лет, банк, выдавая кредиты, должен создавать резервы на ту же сумму. Это ведет к большому отвлечению средств.

В ближайшее время республиканский минфин совместно с крымскими банками планирует разработать и направить на рассмотрение в Центробанк свои предложения, которые позволят увеличить кредитование реального сектора экономики республики.