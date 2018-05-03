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Фондовый рынок России открылся снижением
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Фондовый рынок России открылся снижением 

Газета.Ru 1 час назад
Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи снизился на 0,37% и составил 2297,92 пункта.
Индекс РТС просел на 0,21%, до 1134,12 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Мировые цены на нефть снижаются, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до $73,16 за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,18%, до $67,81 за баррель.
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 6,2 млн баррелей, или на 1,4% — до 436 млн баррелей. При этом добыча нефти в стране за неделю выросла на 33 тыс. баррелей в сутки, или на 0,3% — до 10,619 млн баррелей в сутки.
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