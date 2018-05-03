Гражданин Швейцарии купил компанию «Братская рыба» 

Гражданин Швейцарии Вольф Бернар приобрёл рыбопромысловую компанию «Братская рыба», которая занимается добычей и переработкой окуня в Падунском районе Братска. Эту сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Он отметил, что сначала сделка прошла с нарушениями.
«Сделка имеет немножко витиеватую предысторию. «Братская рыба» — компания, которая имеет квоты на вылов биоресурсов, в частности, наших рыбных богатств в Иркутской области, и эта сделка была совершена господином Бернаром, который является гражданином Швейцарии, преждевременно, без разрешения правительственной комиссии», — пояснил Артемьев.
За это ФАС России оштрафовала «Братскую рыбу» на 500 тыс. руб. Однако юридическую ошибку участники сделки устранили сами, обратившись в правкомиссию.
Компания зарегистрирована в Братске 2010 году. Чистая прибыль предприятия в 2016 году составила 5,5 млн руб.