Гражданин Швейцарии купил компанию «Братская рыба»

«Сделка имеет немножко витиеватую предысторию. «Братская рыба» — компания, которая имеет квоты на вылов биоресурсов, в частности, наших рыбных богатств в Иркутской области , и эта сделка была совершена господином Бернаром, который является гражданином Швейцарии, преждевременно, без разрешения правительственной комиссии», — пояснил Артемьев.

За это ФАС России оштрафовала «Братскую рыбу» на 500 тыс. руб. Однако юридическую ошибку участники сделки устранили сами, обратившись в правкомиссию.

Компания зарегистрирована в Братске 2010 году. Чистая прибыль предприятия в 2016 году составила 5,5 млн руб.