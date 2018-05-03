Объединенный Кредитный Банк внес изменения в тарифы по дебетовой карте Gold Edition

Объединенный Кредитный Банк уменьшил процент на остаток собственных средств по карте Gold Edition. Теперь 3% годовых начисляется на остаток свыше 700 тыс. рублей.

При сумме на картсчете до 700 тыс. рублей (включительно) начисляется 7,5% годовых при условии оплаты товаров или услуг на сумму не менее 5 000 рублей, в противном случае процентная ставка составит 3% годовых.

Марина Вербицкая. «Ранее на остаток, превышающий 700 тысяч рублей начислялось 6% годовых, до 700 тысяч рублей включительно — 7,6% годовых, требования о совершении покупок на определенную сумму отсутствовали», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру

Продуктовый виджет

Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.

Снятие наличных в устройствах банка осуществляется бесплатно. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций комиссия теперь составит 1%, мин. 100 рублей.

Плата за СМС-информирование не взимается. Срок действия карт — три года.