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Объединенный Кредитный Банк внес изменения в тарифы по дебетовой карте Gold Edition
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Объединенный Кредитный Банк внес изменения в тарифы по дебетовой карте Gold Edition 

Банки.ру 50 минут назад
Объединенный Кредитный Банк уменьшил процент на остаток собственных средств по карте Gold Edition. Теперь 3% годовых начисляется на остаток свыше 700 тыс. рублей.
При сумме на картсчете до 700 тыс. рублей (включительно) начисляется 7,5% годовых при условии оплаты товаров или услуг на сумму не менее 5 000 рублей, в противном случае процентная ставка составит 3% годовых.
«Ранее на остаток, превышающий 700 тысяч рублей начислялось 6% годовых, до 700 тысяч рублей включительно — 7,6% годовых, требования о совершении покупок на определенную сумму отсутствовали», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Продуктовый виджет
Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Снятие наличных в устройствах банка осуществляется бесплатно. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций комиссия теперь составит 1%, мин. 100 рублей.
Плата за СМС-информирование не взимается. Срок действия карт — три года.
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