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ЦБ РФ впервые получил убыток в 435 млрд рублей
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ЦБ РФ впервые получил убыток в 435 млрд рублей 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Банк России в 2017 г. получил рекордный убыток в размере 435,31 млрд руб. против прибыли в 43,745 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности регулятора.
"В связи с образованием убытка по итогам отчетного года в сумме 435,308 млрд руб. отчисления в Резервный фонд Банка России и Социальный фонд Банка России не производились", — сообщается в отчетности. Расходы ЦБ выросли в 2 раза до 758,6 млрд, доходы уменьшились на 9,1% до 391 млрд руб. Регулятор направил свыше 1 трлн руб. на спасение крупнейших российских банков в 2017 г.
Убытки санируемых ЦБ банков достигли 1,6 трлн рублей
В мае 2017 г. регулятор создал Фонд консолидации банковского сектора для оздоровления крупных банковских групп, проблемы которых уже нельзя было решить без помощи ЦБ РФ. Фонд наполняется ЦБ денежной эмиссией. Первым стал банк «Открытие». Санация банка «Открытие», входящего в топ-10 по активам, началась в августе 2017 г. и завершилась 12 января 2018 г. «Бинбанк» стал вторым из топ-10, попавшим под санацию через ФКБС. Его санация началась в сентябре 2017 г. В декабре 2017 г. «Промсвязьбанк» стал третьим крупным банком из топ-10, которому предстоит пройти санацию по новой схеме, введенной в мае 2017 г., через Фонд консолидации банковского сектора.
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