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С чем связан рекордный убыток Центробанка?
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С чем связан рекордный убыток Центробанка? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Одна из главных причин отрицательного результата Центробанка по итогам прошлого — санация крупных банков. Вот что говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Центральный банк не знал убытков с 1998 года. Что же касается кризиса 2008-2009 годов, то там у ЦБ была прибыль, и в принципе он в такие кризисные периоды потом уже и жировал. Что касается причин этого феноменального убытка, это, в первую очередь, резервы по кредитам и депозитам, предоставленным санируемым банкам: „Открытие, “Промсвязьбанк», «Бинбанк». Положение ЦБ от этого особо не поколебалось, ЦБ выдержал».
В самом Центробанке санации оценивают позитивно. В годовом отчете сказано, что оздоровление проблемных банков по новой схеме с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора позволило избежать потерь минимум в 2,5 трлн рублей.
Эта оценка составлена на основе моделирования сценария банкротств «Бинбанка», «Промсвязьбанка» и «ФК Открытие».
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