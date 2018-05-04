С чем связан рекордный убыток Центробанка?

Максим Осадчий: Одна из главных причин отрицательного результата Центробанка по итогам прошлого — санация крупных банков. Вот что говорит начальник аналитического управления банка БКФ

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Центральный банк не знал убытков с 1998 года. Что же касается кризиса 2008-2009 годов, то там у ЦБ была прибыль, и в принципе он в такие кризисные периоды потом уже и жировал. Что касается причин этого феноменального убытка, это, в первую очередь, резервы по кредитам и депозитам, предоставленным санируемым банкам: „Открытие, “Промсвязьбанк» «Бинбанк» . Положение ЦБ от этого особо не поколебалось, ЦБ выдержал».

В самом Центробанке санации оценивают позитивно. В годовом отчете сказано, что оздоровление проблемных банков по новой схеме с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора позволило избежать потерь минимум в 2,5 трлн рублей.