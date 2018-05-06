Банк России получил убыток впервые с 1998 года

Убыток был ожидаем, в значительной степени он объясняется спасением «Открытия», Бинбанка Промсвязьбанка по новой схеме — через прямые инвестиции в их капитал. На финансовое оздоровление этих трех крупных банков ушло 1456,2 миллиарда рублей. По оценке Банка России , это позволило предотвратить потери клиентов и контрагентов банков в размере не менее 2594,6 миллиарда рублей.

К убытку Банка России привело также сокращение процентных доходов до 282 миллиардов рублей (с 355 миллиардов годом ранее) на фоне снижения ключевой ставки при одновременном увеличении до 136 миллиардов процентных расходов, связанных с операциями абсорбирования ликвидности. Ее профицит сформировался в начале прошлого года и к его концу вырос до 2,6 триллиона рублей. Также Банк России перечислил в федеральный бюджет доход от участия в капитале Сбербанка за 2016 год на 67,8 миллиарда.

Последний раз Банк России получал убыток в кризисном 1998 году, тогда отрицательный финансовый результат составил 27,8 миллиарда рублей. Самым прибыльным для Банка России выдался 2015 год (112,6 миллиарда рублей) благодаря огромным процентным доходам (789,9 миллиарда) от предоставленной банкам ликвидности по высоким ставкам.

По закону регулятор должен перечислять 3/4 прибыли в федеральный бюджет, на 2016 и 2017 годы эта планка была повышена до 90 процентов. По итогам 2015 года бюджет из Банка России получил 101,1 миллиарда рублей, по итогам 2016 года — 39,2 миллиарда.

Также Банк России отчитался об изменении за год структуры своих золотовалютных активов, которые на конец года составили 437,8 миллиарда долларов (из них 354,2 миллиарда — международные резервы России ). Доля самих долларов США в них возросла с 40,4 до 45,8 процента, что в основном объясняется покупками валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и погашением задолженности банков по валютному репо, которое в 2015-2016 годах заменило им закрытые из-за санкций западные рынки капитала. Доля евро, напротив, резко уменьшилась — с 32,2 до 21,7 процента, китайского юаня, включенного в 2015 году в перечень резервных валют, — возросла с 0,1 до 2,8 п.п.

Банк России продолжил наращивать свой золотой запас: на фоне растущих цен он прикупил рекордные 220 тонн благородного металла, доведя его массу в своем хранилище до 1808 тонн. Рыночная стоимость этого золота на конец года составила 75,3 миллиарда долларов, его доля в золотовалютных активах ЦБ увеличилась с 15,2 до 17,3 процента.