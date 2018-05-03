Алмазэргиэнбанк изменил условия начисления cash back по дебетовым картам JCB 

Теперь по данным картам возвращается:
0,5% от суммы покупок в категориях «АЗС», «супермаркеты и продуктовые магазины» на территории РФ;
1% в остальных категориях на территории РФ;
1% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ.
Продуктовый виджет
Максимальная сумма возврата по «стандартной» карте теперь составляет 5 тыс. рублей либо 80 долларов/евро, по «золотой» — 10 тыс. рублей либо 150 долларов/евро в месяц.
«Ранее кешбэк начислялся только за покупки, совершенные за пределами РФ: максимально 2 тысячи рублей по JCB Standard и 3 тысячи рублей по JCB Gold в месяц», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
Прочие тарифы остались без изменений.
Стоимость за первый год обслуживания JCB Standard не взимается, со второго года составляет 500 рублей либо 16 долларов/евро. Для JCB Gold стоимость составляет 900 рублей либо 25 долларов/евро за первый год и 1,8 тыс. рублей либо 40 долларов/евро за последующие. Срок действия карт — три года. Плата за услугу СМС-информирования составляет 55 рублей в месяц.
Комиссия за снятие наличных в устройствах банка в сумме до 1 млн рублей для Standard и до 2 млн рублей для Gold не взимается, при более крупных суммах составит 5% от суммы превышения. В банкоматах или кассах сторонних банков за снятие средств в размере не более 5 тыс. рублей либо 100 долларов/евро для Standard и 35 тыс. рублей либо 500 долларов/евро в месяц для Gold плата не берется, а при превышении этой планки взимается в размере 1%, минимум 120 рублей либо 5 долларов/евро.