Алмазэргиэнбанк изменил условия начисления cash back по дебетовым картам JCB

Теперь по данным картам возвращается:

0,5% от суммы покупок в категориях «АЗС», «супермаркеты и продуктовые магазины» на территории РФ

1% в остальных категориях на территории РФ;

1% от суммы покупок, совершенных за пределами РФ.

Продуктовый виджет

Максимальная сумма возврата по «стандартной» карте теперь составляет 5 тыс. рублей либо 80 долларов/евро, по «золотой» — 10 тыс. рублей либо 150 долларов/евро в месяц.

Марина Вербицкая. «Ранее кешбэк начислялся только за покупки, совершенные за пределами РФ: максимально 2 тысячи рублей по JCB Standard и 3 тысячи рублей по JCB Gold в месяц», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру

Прочие тарифы остались без изменений.

Стоимость за первый год обслуживания JCB Standard не взимается, со второго года составляет 500 рублей либо 16 долларов/евро. Для JCB Gold стоимость составляет 900 рублей либо 25 долларов/евро за первый год и 1,8 тыс. рублей либо 40 долларов/евро за последующие. Срок действия карт — три года. Плата за услугу СМС-информирования составляет 55 рублей в месяц.

Комиссия за снятие наличных в устройствах банка в сумме до 1 млн рублей для Standard и до 2 млн рублей для Gold не взимается, при более крупных суммах составит 5% от суммы превышения. В банкоматах или кассах сторонних банков за снятие средств в размере не более 5 тыс. рублей либо 100 долларов/евро для Standard и 35 тыс. рублей либо 500 долларов/евро в месяц для Gold плата не берется, а при превышении этой планки взимается в размере 1%, минимум 120 рублей либо 5 долларов/евро.