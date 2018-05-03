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Банк «Долинск» снизил процент на остаток по «Пенсионной» карте
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Банк «Долинск» снизил процент на остаток по «Пенсионной» карте 

Банки.ру 15 минут назад
Банк «Долинск» уменьшил процент на остаток собственных средств на картсчете по «Пенсионной» карте на 0,5 процентного пункта.
Теперь процентная ставка составляет 3,5% годовых. Выплата процентов производится ежеквартально. Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.
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Комиссия за снятие наличных в устройствах банка не взимается. В банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций составит 1%, минимум 3 доллара, в сети НСПК — 0,5% от суммы снятия.
Срок действия карты — три года.
«Плата за СМС-информирование по новым тарифам для всех карт теперь составляет 70 рублей /1,5 доллара / 1,5 евро в месяц», — добавляет эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.
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