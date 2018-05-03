Чистая прибыль Adidas выросла на 18,6%

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и аксессуаров, немецкой компании Adidas AG, за первый квартал 2018 года выросла на 18,6% в годовом выражении и достигла 540 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода увеличилась до 2,64 евро с 2,23 евро годом ранее. Выручка компании поднялась в годовом выражении на 1,9%, составив 5,548 миллиарда евро. По итогам квартала выручка компании в России и СНГ уменьшилась на 25,5% в годовом выражении — до 119 миллионов евро. При этом без учета валютных колебаний показатель уменьшился на 16,4%.

По словам гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted), которые приводятся в релизе, финансовые результаты компании за первый квартал полностью соответствуют ожиданиям. Рост, в частности, обусловлен хорошими показателями в Северной Америке и Китае , а также результатами сегмента электронной коммерции.

В 2018 году Adidas по-прежнему прогнозирует рост выручки, скорректированной на валютные курсы, на 10%, а также ожидает роста продаж в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе не менее чем на 10%.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.