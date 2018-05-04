РЖД ожидают роста погрузки в 2018 г. не менее чем на 3%

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Погрузка на сети РЖД по итогам 2018 года может вырасти не менее чем на 3%, заявил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило в интервью корпоративному телевидению РЖД. Он напомнил, что ранее компания прогнозировала рост погрузки в 2018 году на уровне 1,8%.

"Уже получилось 3,5% по итогам первого квартала, — сказал Шило. — Мы рассчитываем, что погрузка должна вырасти по 2018 году не менее чем на 3%". Погрузка за январь — март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост продемонстрировала погрузка каменного угля, железной и марганцевой руды, черных металлов, химических и минеральных удобрений, лесных грузов, зерна, строительных грузов, химикатов и соды, промышленного сырья и формовочных материалов. Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 811,7 млрд тонно-км (+ 4,1%).