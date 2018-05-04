Ещё
РЖД ожидают роста погрузки в 2018 г. не менее чем на 3%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РЖД ожидают роста погрузки в 2018 г. не менее чем на 3% 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД по итогам 2018 года может вырасти не менее чем на 3%, заявил директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило в интервью корпоративному телевидению РЖД. Он напомнил, что ранее компания прогнозировала рост погрузки в 2018 году на уровне 1,8%.
"Уже получилось 3,5% по итогам первого квартала, — сказал Шило. — Мы рассчитываем, что погрузка должна вырасти по 2018 году не менее чем на 3%". Погрузка за январь — март 2018 года, по оперативным данным, составила 315,7 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост продемонстрировала погрузка каменного угля, железной и марганцевой руды, черных металлов, химических и минеральных удобрений, лесных грузов, зерна, строительных грузов, химикатов и соды, промышленного сырья и формовочных материалов. Грузооборот с начала 2018 года составил 636,2 млрд тарифных тонно-км (+4,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 811,7 млрд тонно-км (+ 4,1%).
ТАСС: последние новости
AP: Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Арбитраж в Петербурге отложил на 16 мая иск о банкротстве совладельца "Юлмарта" В Кабардино-Балкарии до конца года построят мост стоимостью 68 млн рублей
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу115
Певица погибла во время отдыха12
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов184
Силуанов рассказал о пользе нового налога234
Пекин уступает под напором Трампа153
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение