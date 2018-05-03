Погрузка на сети РЖД выросла в апреле на 3,4%

Погрузка на сети РЖД в апреле 2018 года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 108,9 млн тонн, сообщили в госкомпании.

Грузооборот за апрель 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил 215,5 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка за январь — апрель 2018 года, по оперативным данным, выросла на 3,4% до 424,6 млн тонн.

Железными дорогами погружено: каменного угля — 125,6 млн тонн (+4,8% к январю-апрелю 2017 года); кокса — 3,6 млн тонн (-2,9%); нефти и нефтепродуктов — 79,5 млн тонн (-1,2%); руды железной и марганцевой — 36,9 млн тонн (+3,6%); черных металлов — 26,5 млн тонн (+10,9%); лома черных металлов — 3,8 млн тонн (-6,8%); химических и минеральных удобрений — 20,3 млн тонн (+6,6%); цемента — 6,6 млн тонн (-4,1%); лесных грузов — 15,5 млн тонн (+3,2%); зерна — 9,8 млн тонн (+45,6%); строительных грузов — 40 млн тонн (-0,1%); руды цветной и серного сырья — 6,4 млн тонн (-3,8%); химикатов и соды — 9,1 млн тонн (+2,1%); промышленного сырья и формовочных материалов — 11,1 млн тонн (+1,4%).

Грузооборот с начала 2018 года вырос на 4,8% до 852 млрд тарифных тонно-км.