Bloomberg подсчитал потери Tesla в минуту

Компания Tesla американского бизнесмена и инженера-изобретателя Илона Маска каждую минуту теряет $6,5 тыс., подсчитал Bloomberg

Агентство отмечает, что такими темпами у Tesla по итогам 2018 года не останется наличных денег, если компания не привлечет в ближайшее время дополнительное финансирование. Tesla уже пять кварталов подряд заканчивает с отрицательным показателем свободного денежного потока.

Bloomberg напоминает, что по итогам 2017 года у Tesla было $3,4 млрд наличных средств. При этом долг компании составил $9,4 млрд

Ранее акционеры Tesla одобрили новую систему вознаграждения для Илона Маска, который является гендиректором компании. Оплата его работы будет осуществляться только при полном достижении Tesla намеченных на ближайшие 10 лет целей: роста капитализации до $650 млрд, а также увеличения выручки и EBITDA.