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РЖД начнут продавать невозвратные билеты
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В следующем году РЖД начнет продавать невозвратные билеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования, сообщает "РЖД ТВ".
Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозёров. Напомним, соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дешевый невозвратный. В плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.
Напомним, пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи, — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
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