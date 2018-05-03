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Чистая прибыль Bayer в I квартале снизилась на 6%
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Чистая прибыль Bayer в I квартале снизилась на 6% 

Прайм 46 минут назад
Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале 2018 года уменьшилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,95 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,24 евро против 2,39 евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 5,6% — до 9,138 миллиарда евро.
Выручка фармацевтического дивизиона Bayer сократилась на 4,4% — до 4,075 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 12%, до 1,4 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения Bayer — на 8,3%, до 2,86 миллиарда евро.
Bayer отмечает, что уже две трети регуляторов одобрили сделку по приобретению американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer) и «Супрадин» (Supradyn).
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