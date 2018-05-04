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Bayer продал остаток акций дочерней Covestro, выручив 2,2 млрд евро
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Bayer продал остаток акций дочерней Covestro, выручив 2,2 млрд евро 

Прайм 43 минуты назад
Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG продал оставшиеся 14,2% акций своей дочерней компании Covestro, производителя полимерных материалов, на сумму 2,2 миллиарда евро, говорится в сообщении Bayer.
Размещение акций состоялось в четверг после закрытия бирж, оно направлено исключительно на институциональных инвесторов. Всего было продано 28,81 миллиона акций по цене 75,5 евро за акцию. Теперь у Bayer остается только 6,8% акций Covestro, которые находятся в фонде Bayer Pension Trust.
В январе Bayer сократил прямое владение долей в Covestro до 14,2% с 24,6%, выручив 1,8 миллиарда евро. Всего от продажи Covestro Bayer получил около 9 миллиардов евро.
В релизе отмечено, что средства, вырученные от продажи акций Covestro, необходимы для финансирования сделки с американским производителем гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto. Bayer договорился о приобретении Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. В четверг компания сообщила, что две трети регуляторов одобрили эту сделку.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer) и «Супрадин» (Supradyn).
Компания Covestro занимается производством полиуретанов, поликарбонатов, клеев, покрытий и спецматериалов. Компания работает в 30 странах Европы, Азии и Северной и Южной Америки.
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