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Банк России отметил смягчение требований банков к ипотечным заёмщикам
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Банк России отметил смягчение требований банков к ипотечным заёмщикам 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В 2017 году большинство кредитных организаций смягчали требования к заёмщикам по ипотечным кредитам, отмечается в отчёте мегарегулятора, опубликованном на сайте структуры.
В Центробанке обратили внимание, что доля вновь предоставленных кредитов по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% увеличилась с 6,7% в IV квартале 2016 года до 42,4% в IV квартале 2017 года.
При этом объём подобных кредитов по покупке жилья, которые характеризуются более высокими кредитными рисками заёмщика, не несет системных рисков для финансовой системы, говорится в отчёте.
Отмечается, что для предотвращения накопления рисков в будущем Центробанк решил применить коэффициент риска 150% по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 20%, предоставленным после 1 января 2018 года, независимо от суммы кредита.
Кроме того, планируется повысить коэффициент риска по рублёвым ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 10%, предоставленным после 1 января 2018 года, с 150 до 300%.
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