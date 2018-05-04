Банк России отметил смягчение требований банков к ипотечным заёмщикам

В 2017 году большинство кредитных организаций смягчали требования к заёмщикам по ипотечным кредитам, отмечается в отчёте мегарегулятора , опубликованном на сайте структуры.

В Центробанке обратили внимание, что доля вновь предоставленных кредитов по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% увеличилась с 6,7% в IV квартале 2016 года до 42,4% в IV квартале 2017 года.

При этом объём подобных кредитов по покупке жилья, которые характеризуются более высокими кредитными рисками заёмщика, не несет системных рисков для финансовой системы, говорится в отчёте.

Отмечается, что для предотвращения накопления рисков в будущем Центробанк решил применить коэффициент риска 150% по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 20%, предоставленным после 1 января 2018 года, независимо от суммы кредита.

Кроме того, планируется повысить коэффициент риска по рублёвым ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 10%, предоставленным после 1 января 2018 года, с 150 до 300%.