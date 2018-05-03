Ещё
«Ленэнерго» увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале вдвое — до 2,9 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Популярный российский блогер найден мертвым
Популярный российский блогер найден мертвым

«Ленэнерго» увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале вдвое — до 2,9 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
Фото: Прайм
Энергетическая компания «Ленэнерго» увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте 2018 года в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,939 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка компании за отчетный период возросла на 14,1% и составила 19,249 млрд рублей.
Себестоимость продаж увеличилась на 13,9% — до 15,219 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения в январе-марте выросла в 1,6 раза — до 3,223 млрд рублей.
«Ленэнерго» — распределительно-сетевая компания, которая входит в структуру холдинга «Россети», работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суммарная трансформаторная мощность компании составляет 23 тыс. МВА. Протяженность воздушных линий по цепям составляет 40,7 тыс. км, протяженность кабельных линий — 21,2 тыс. км.
Rambler News Service: последние новости
Роман Абрамович предстал перед швейцарским судом по иску ЕБРР Суд ЕС отклонил иск «Нафтогаза» к ЕК по газопроводу Opal «Аэрофлот» получил премию Freddie Awards 2018 за лучшую программу лояльности
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маккейн придумал новый способ отомстить РФ141
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии352
В России могут ввести новый налог161
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе30
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»62
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
01:00
Метро построят в пешей доступности от аэропорта «Внуково»
Новости Москвы
04:24
В РФ начали блокировать VPN-сервисы
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение