«Ленэнерго» увеличило чистую прибыль по РСБУ в I квартале вдвое — до 2,9 млрд рублей

Энергетическая компания «Ленэнерго» увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте 2018 года в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,939 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период возросла на 14,1% и составила 19,249 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 13,9% — до 15,219 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в январе-марте выросла в 1,6 раза — до 3,223 млрд рублей.