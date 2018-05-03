Энергетическая компания «Ленэнерго» увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-марте 2018 года в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,939 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Выручка компании за отчетный период возросла на 14,1% и составила 19,249 млрд рублей.
Себестоимость продаж увеличилась на 13,9% — до 15,219 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения в январе-марте выросла в 1,6 раза — до 3,223 млрд рублей.
«Ленэнерго» — распределительно-сетевая компания, которая входит в структуру холдинга «Россети», работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суммарная трансформаторная мощность компании составляет 23 тыс. МВА. Протяженность воздушных линий по цепям составляет 40,7 тыс. км, протяженность кабельных линий — 21,2 тыс. км.