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Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ в I квартале снизилась на 10,5% — до 6,8 млрд рублей
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Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ в I квартале снизилась на 10,5% — до 6,8 млрд рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль энергетической компании «Т Плюс» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в январе-марте 2018 года на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,835 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Выручка «Т Плюс» составила за отчетный период 81,483 млрд рублей, что на 6,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Себестоимость продаж возросла на 9,1% — до 68,7 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения в первом квартале сократилась на 12,2% до 8,662 млрд рублей.
Группа «Т Плюс» (ранее — «КЭС Холдинг») занимается производством и сбытом тепловой и электрической энергии. Холдинг включает 61 генерирующую электростанцию. Общая установленная мощность группы составляет более 15,7 ГВт, тепловая мощность — более 55 тыс. Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей превышает 17 тыс. км.
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