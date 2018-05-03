Чистая прибыль «Т Плюс» по РСБУ в I квартале снизилась на 10,5% — до 6,8 млрд рублей

Чистая прибыль энергетической компании «Т Плюс» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в январе-марте 2018 года на 10,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,835 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка «Т Плюс» составила за отчетный период 81,483 млрд рублей, что на 6,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Себестоимость продаж возросла на 9,1% — до 68,7 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в первом квартале сократилась на 12,2% до 8,662 млрд рублей.