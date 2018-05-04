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Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале упала в 1,9 раза
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Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале упала в 1,9 раза 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2018 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 35,441 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Выручка компании за отчетный период снизилась на 24,4% — до 165,041 миллиона рулей.
НПК «Объединенная вагонная компания», созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
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