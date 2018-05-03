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Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ снизилась в I квартале на 34,3% — до 2 млрд рублей
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Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ снизилась в I квартале на 34,3% — до 2 млрд рублей 

Rambler News Service 37 минут назад
Чистая прибыль энергетической компании «Энел Россия» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в январе — марте 2018 года на 34,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,968 млрд рублей, говорится в отчете компании. Чистая прибыль компании в I квартале 2017 года составляла 2,993 млрд рублей.
Выручка компании снизилась за отчетный период на 4,1% — до 18,745 млрд рублей. Себестоимость продаж сократилась на 1% — до 15,158 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила в январе — марте текущего года 2,478 млрд рублей, что в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период 2017 года.
«Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами «Энел Россия» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9,429 ГВт по выработке электроэнергии и 2,382 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B. V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 8,23%, доля банка ВТБ — 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров — 12,44%.
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