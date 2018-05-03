OMV не собирается менять работу в РФ из-за санкций США

OMV не собирается менять работу в России из-за санкций США

Председатель правления австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что он не видит причин для компании изменить свою работу в России из-за санкций США против главы "Газпрома" . Об этом сообщает РИА "Новости".

"Нет. Мы проанализировали санкции и мы не видим причин, почему OMV могла бы изменить свою работу или планы работы в России", — сказал Зеле, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения.

В свою очередь немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США.