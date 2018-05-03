OMV не собирается менять работу в РФ из-за санкций США

Председатель правления австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что он не видит причин для компании изменить свою работу в России из-за санкций США против главы "Газпрома". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нет. Мы проанализировали санкции и мы не видим причин, почему OMV могла бы изменить свою работу или планы работы в России", — сказал Зеле, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщили, что Россия надеется на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения.
Близкий к российскому правительству источник рассказал, что санкции против "Русала" стали сюрпризом для России.
В свою очередь немецкие компании оценили ущерб от антироссийских санкций США.