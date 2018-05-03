Чистая прибыль австрийской OMV за I квартал снизилась на 43%

Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43% и составила 406 миллионов евро, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,24 евро против 2,18 евро на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 10% — до 4,977 миллиарда евро. Капитальные вложения выросли по сравнению с первым кварталом 2017 года на 12% — до 339 миллионов евро.

Рост общего объема продаж углеводородов в первом квартале на 35% — до 38,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента компания связывает с приобретением доли в Южно-Русском месторождении у международной энергетической компании Uniper.

Объем добычи углеводородов за январь-март вырос на 30%, до рекордной квартальной отметки в 437 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это произошло, как отмечает компания, прежде всего, благодаря добыче в России объемом 106 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам 2018 года OMV ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 68 долларов за баррель. Компания ожидает, что объем капзатрат по итогам года достигнет примерно 1,9 миллиарда евро.

OMV прогнозирует, что объем добычи углеводородов в 2018 году будет превышать 420 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча в России при этом будет составлять около 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки.