АСВ: Сбербанк выплатит возмещение вкладчикам банка «Эльбин»

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 8 мая 2018 года.

По данным ЦБ, в деятельности АКБ «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, надзорный орган установил вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России