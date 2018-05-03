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АСВ: Сбербанк выплатит возмещение вкладчикам банка «Эльбин»
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АСВ: Сбербанк выплатит возмещение вкладчикам банка «Эльбин» 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банк-агент в лице Сбербанка для выплаты возмещения вкладчикам махачкалинского акционерного коммерческого банка «Эльбин», у которого ранее была отозвана лицензия, сообщается в пресс-релизе агентства.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 8 мая 2018 года.
По данным ЦБ, в деятельности АКБ «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, надзорный орган установил вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля банк «Эльбин» занимал 483-е место место в банковской системе России.
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