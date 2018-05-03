Чистая прибыль Kraft Heinz в I квартале 2018 г выросла на 11%

Чистая прибыль компании Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 11,1% в годовом выражении, составив 993 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 доллара против 0,73 доллара годом ранее. Выручка при этом снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем за первые три месяца 2017 года, до 6,304 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что финансовые результаты за первый квартал отражают рост производственных затрат, снижение продаж в США и инвестиции в увеличение производительности, а также более низкие налоги по сравнению с периодом годичной давности.

"Наши результаты за первый квартал соответствуют или даже немного лучше ожиданий, которые мы опубликовали в феврале, " — приводятся в релизе слова генерального директора Kraft Heinz Бернардо Хиза (Bernardo Hees).