Чистая прибыль Xerox снизилась в 1,6 раза

Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам первого квартала 2018 года снизилась в 1,6 раза в годовом выражении, до 26 миллионов долларов, сообщается в отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию снизилась до 0,08 доллара с 0,14 доллара годом ранее. Выручка Xerox за отчетный период сократилась на 0,77% по сравнению с первым кварталом 2017 года, до 2,435 миллиарда долларов.

Кроме того, компания сообщила, что руководство Xerox, в том числе ее глава Джефф Якобсон, председатель совета директоров Роберт Киган и еще пять членов правления уйдет в отставку. По сообщениям СМИ, такое решение последовало с учетом позиции двух крупных акционеров компании — Карла Айкана и Дарвина Дисона, которые вместе владеют около 15% акций Xerox. Эти акционеры выступают против сделки по слиянию фирмы с Fuji Xerox — дочерним предприятием Xerox и Fujifilm. Планировалось, что после объединения доля Xerox будет составлять 49,9% объединенной компании, Fujifilm — 50,1%. Теперь судьба сделки находится под вопросом.

Новым главным исполнительным директором Xerox станет Джон Висентин (John Visentin), а председателем совета директоров — Кит Коцца (Keith Cozza), который в настоящее время является главным исполнительным директором инвестиционной фирмы Icahn Enterprises, принадлежащей Айкану.