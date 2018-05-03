На реконструкции архива в Ульяновске 10 млн отдали за несуществующие работы 

При реконструкции нежилых помещений под размещение Государственного архива Ульяновской области были оплачены несуществующие работы на сумму 10 миллионов рублей.
Всего же финансовых нарушений при проведении реконструкции здания будущего Госархива выявлено на 26,8 млн рублей. Из этой суммы 22,5 млн рублей составили нарушения при осуществлении госзакупок, а также закупок, произведенных причастными к работам юридическими лицами. Проверка Счетной палаты выявила факт оплаты невыполненных строительно-монтажных работ на сумму почти в 10 млн рублей.
Нарушение устранили, возбудили дело об административном правонарушении.
Ещё 2,3 млн рублей были потрачены на реконструкцию имущества, принадлежащего не Ульяновской области, а ПАО «Ростелеком». Данное нарушение классифицировали как нецелевое использование бюджетных средств. Был установлен факт неэффективного использования 2,7 млн рублей.