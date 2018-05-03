Швейцарский инвестор добился одобрения сделки с иркутским предприятием «Братская рыба»

По словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, швейцарец Вольф Бернар стал единственным владельцем компании «Братская рыба», которая занимается промыслом и переработкой окуня в промысловом районе Братского водохранилища.

«Сделка с витиеватой предысторией. У «Братской рыбы» есть квоты на вылов биоресурсов, в частности, наших рыбных богатств в Приангарье. Ранее сделку по ее покупке господин Бернар, гражданин Швейцарии , совершил преждевременно, без разрешения правительственной комиссии», — объяснил Артемьев.

Позже нарушение участники сделки устранили, обратившись в комиссию за одобрением покупки. Тем не менее, в марте компания была оштрафована на 500 тыс. рублей за поступление иностранных инвестиций в компанию без разрешения правительственной комиссии.

Примечательно, что, по данным системы «СКРИН», 76% предприятия «Братская рыба» принадлежит россиянам, в том числе двум жителям Приангарья и только 24% — швейцарцу Вольфу Бернару.