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Швейцарский инвестор добился одобрения сделки с иркутским предприятием «Братская рыба»
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Швейцарский инвестор добился одобрения сделки с иркутским предприятием «Братская рыба» 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, швейцарец Вольф Бернар стал единственным владельцем компании «Братская рыба», которая занимается промыслом и переработкой окуня в промысловом районе Братского водохранилища.
«Сделка с витиеватой предысторией. У «Братской рыбы» есть квоты на вылов биоресурсов, в частности, наших рыбных богатств в Приангарье. Ранее сделку по ее покупке господин Бернар, гражданин Швейцарии, совершил преждевременно, без разрешения правительственной комиссии», — объяснил Артемьев.
Позже нарушение участники сделки устранили, обратившись в комиссию за одобрением покупки. Тем не менее, в марте компания была оштрафована на 500 тыс. рублей за поступление иностранных инвестиций в компанию без разрешения правительственной комиссии.
Примечательно, что, по данным системы «СКРИН», 76% предприятия «Братская рыба» принадлежит россиянам, в том числе двум жителям Приангарья и только 24% — швейцарцу Вольфу Бернару.
Фото РИА Новости
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