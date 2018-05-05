Ещё
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2018 года 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Специалисты компании Strategy Analytics составили рейтинг самых продаваемых смартфонов за первый квартал 2018 года. Первые четыре места в списке заняли гаджеты компании Apple.
Первое место по продажам, согласно отчету, занял iPhone X. Его за последние четыре месяца купили 16 миллионов человек.
На второй строчке рейтинга оказался iPhone 8, который в 2018 году уже приобрели 12,5 миллиона человек. Третье место досталось модели iPhone 8 Plus (8,3 миллиона человек). Четвертое место с результатом 5,6 миллионов проданных единиц занял iPhone 7.
В пятерку лидеров попал лишь один смартфон на платформе Android — Xiaomi Redmi 5A.
В отчете аналитиков также отмечается, что всего с начала 2018 года было продано 345 миллионов смартфонов по всему миру.
В марте компания Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.
В рамках мероприятия будут представлены последние версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов компании. Среди гостей ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира.
Также ранее стало известно, что корпорация в конце 2018 года планирует выпустить три новых модели iPhone. Это будет смартфон с самой большой диагональю дисплея за все время существования компании, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.
Москва24: последние новости
HTC тизерит смартфон с компонентами iPhone 6 Я держу в руках OPPO F7. И вам тоже советую Я не купил iPad 2018 из-за новой глупости Apple
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярошенко исчез из американской тюрьмы59
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь61
Скончался Марат Мусин70
США лишили Украину важной льготы114
Как Россия ответила на угрозы украинского адмирала212
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение