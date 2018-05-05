Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2018 года

Специалисты компании Strategy Analytics составили рейтинг самых продаваемых смартфонов за первый квартал 2018 года. Первые четыре места в списке заняли гаджеты компании Apple

Первое место по продажам, согласно отчету, занял iPhone X. Его за последние четыре месяца купили 16 миллионов человек.

На второй строчке рейтинга оказался iPhone 8, который в 2018 году уже приобрели 12,5 миллиона человек. Третье место досталось модели iPhone 8 Plus (8,3 миллиона человек). Четвертое место с результатом 5,6 миллионов проданных единиц занял iPhone 7.

В пятерку лидеров попал лишь один смартфон на платформе Android — Xiaomi Redmi 5A.

В отчете аналитиков также отмечается, что всего с начала 2018 года было продано 345 миллионов смартфонов по всему миру.

В марте компания Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.

В рамках мероприятия будут представлены последние версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов компании. Среди гостей ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира.

Также ранее стало известно, что корпорация в конце 2018 года планирует выпустить три новых модели iPhone. Это будет смартфон с самой большой диагональю дисплея за все время существования компании, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.