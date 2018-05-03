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Продажи iPhone упали? А вот и нет
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Продажи iPhone упали? А вот и нет 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Вскоре после того, как Apple рассказала о результатах прошлого квартала, в соответствии с которыми продажи iPhone оказались ниже ожидаемых, аналитики сразу двух компаний (IDC и Strategy Analytics) рассказали, как обстояли дела на мировом рынке смартфонов в первом квартале 2018 года.
Поводов для паники на самом деле нет: несмотря на падение продаж, Apple нарастила свою долю на рынке с 14,7% др 15,6%, в то время как та же Samsung по сути осталась на одном уровне с прошлым годом. Самым стремительным ростом отличилась китайская Xiaomi, остальные продемонстрировали незначительные колебания.
По сравнению с первым кварталом 2017 года Apple увеличила не только свою долю, но и количество реализованных смартфонов — с 51 миллиона iPhone показатель вырос до 52 миллионов устройств.
Samsung продолжает лидировать на рынке, если говорить о поставках, но компания продает различные телефоны в широком диапазоне цен. По данным исследовательской фирмы Canaccord Genuity, Apple продает меньше смартфонов, однако при этом компания захватила около 87% прибыли всего сегмента в декабре.
Apple не раскрывает продажи iPhone по конкретным моделям, но аналитики уверены, что основным «двигателем» послужил iPhone X, а уже потом iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
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