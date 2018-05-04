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Fitch подтвердило рейтинг Delta Airlines на уровне «BBB-», прогноз стабильный
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Fitch подтвердило рейтинг Delta Airlines на уровне «BBB-», прогноз стабильный 

Прайм 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одного из крупнейших американских авиаперевозчиков — авиакомпании Delta Airlines на уровне «BBB-», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинг Delta, находящийся на инвестиционном уровне, отражает рыночную позицию компании как одного из ведущих операторов в США, с умеренным уровнем задолженности, сильными показателями генерирования свободного денежного потока и надежной операционной прибылью", — пишет агентство.
Fitch полагает, что Delta сможет поддерживать свои текущие показатели кредитоспособности, соответствующие рейтингу инвестиционного уровня, даже в условиях умеренного или сильного экономического спада.
Как отмечает агентство, рейтинг Delta Airlines может быть повышен при дальнейшем повышении маржи свободного денежного потока и устойчивой приверженности компании консервативной финансовой политике. Понижение рейтинга возможно в результате существенного снижения спроса на воздушные перевозки или изменений в стратегии управления компанией.
Авиакомпания Delta Airlines начала свою деятельность в 1929 году. Число сотрудников по состоянию на май 2018 года составляет более 80 тысяч человек по всему миру. Компания обслуживает порядка 180 миллионов человек ежегодно.
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