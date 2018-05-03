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СМИ: Китай смещает Европу как главный покупатель российской нефти
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СМИ: Китай смещает Европу как главный покупатель российской нефти 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Китай становится главным покупателем российской нефти вместо Европы, сообщает Business Insider. По данным издания, с начала 2018 года экспорт российской сырой нефти в Китай вырос на 43 процента, а объем транзита в Европу упал на 19 процентов.
В начале 2018 года Россия удвоила объем экспорта нефти по трубопроводу в Китай. Уже больше года Россия является главным поставщиком нефти в КНР, после того как в прошлом году обогнала Саудовскую Аравию, отмечает издание.
Однако, пока Россия борется за большую долю рынка в быстро растущем китайском нефтяном рынке, страдает основной нефтяной клиент России — Европа, пишет американское издание. Сниженный объем морских поставок в Европу может спровоцировать европейских партнеров покупать больше нефти в США и странах Среднего Востока, считают аналитики.
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