СМИ: Китай смещает Европу как главный покупатель российской нефти 

Китай становится главным покупателем российской нефти вместо Европы, сообщает Business Insider. По данным издания, с начала 2018 года экспорт российской сырой нефти в Китай вырос на 43 процента, а объем транзита в Европу упал на 19 процентов.
В начале 2018 года Россия удвоила объем экспорта нефти по трубопроводу в Китай. Уже больше года Россия является главным поставщиком нефти в КНР, после того как в прошлом году обогнала Саудовскую Аравию, отмечает издание.
Однако, пока Россия борется за большую долю рынка в быстро растущем китайском нефтяном рынке, страдает основной нефтяной клиент России — Европа, пишет американское издание. Сниженный объем морских поставок в Европу может спровоцировать европейских партнеров покупать больше нефти в США и странах Среднего Востока, считают аналитики.